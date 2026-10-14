إنتر ميلان ينهار برباعية على أرضه أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تلقى إنتر ميلان الإيطالي خسارة مثيرة أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة تقلبات عديدة في النتيجة، بعدما نجح الفريق البلجيكي في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليحصد انتصاره الأول في البطولة، بينما واصل إنتر ميلان نتائجه السلبية بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وبدأت الإثارة في الدقيقة 30، عندما افتتح نيكولو تريسولدي التسجيل لصالح كلوب بروج من ركلة جزاء، قبل أن ينجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إدراك التعادل لإنتر ميلان بالدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد تريسولدي ليمنح الفريق البلجيكي التقدم مجددًا في الدقيقة 63، قبل أن يواصل تألقه بإحراز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 74، ليكمل ثلاثيته الشخصية ويضع إنتر ميلان تحت ضغط كبير.

وحاول أصحاب الأرض العودة إلى المباراة، ونجح لاوتارو مارتينيز في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 81، لتتجدد آمال الفريق الإيطالي في تعديل النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.

لكن روميو فرمانت وجه ضربة جديدة للإنتر، بعدما سجل الهدف الرابع لكلوب بروج في الدقيقة 87، قبل أن يحرز أنجي يوان بوني الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتشتعل الدقائق الأخيرة دون أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل.

وبهذه النتيجة، حصد كلوب بروج أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر، بينما بقي إنتر ميلان دون رصيد من النقاط في المركز الثامن والعشرين، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.