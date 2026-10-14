برشلونة يكتسح جالاتا سراي برباعية في دوري الأبطال

حقق برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على مضيفه جالاتا سراي التركي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفريق التركي المباراة بقوة، ونجح أليكسي باتراكوف في منحه التقدم بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28، قبل أن يحرز باريس يلماز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 36، لكن الحكم ألغاه.

ونجح برشلونة في العودة إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل جواو كانسيلو هدف التعادل في الدقيقة 43، لينتهي النصف الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته خلال الشوط الثاني، حيث أحرز فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يضيف أنتوني جوردون الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق، ليعزز تقدم الضيوف.

واختتم كريم أديمي رباعية برشلونة في الدقيقة 65، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة بانتصار عريض خارج ملعبه.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، رصيده إلى 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد جولتين، ليتساوى مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وآرسنال الإنجليزي، بينما بقي جالاتا سراي دون رصيد من النقاط، في المركز الرابع والثلاثين.