تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ «كروز» ومسيّرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة «كروز» في منطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقتين، وفقًا لقناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق تنبيه بزوال الخطر في الرياض، داعيًا السكان إلى متابعة التنبيهات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم.

وكان المالكي قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه حرض، مشيرًا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض.