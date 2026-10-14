تامر أمين: وصف أخطاء التحكيم بـ المتعمدة في بيان الزمالك غير موفق ويتطلب دليلا

قال الإعلامي تامر أمين إنه لا يعترض على غضب جماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي من نتيجة مباراة القمة أمام الأهلي، أو من أداء الحكم، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي، لكنه يتوقف أمام البيان الرسمي الصادر عن النادي، منتقدًا استخدام بعض العبارات التي وصفها بأنها غير موفقة.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه"آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الكلمة الأولى التي اعترض عليها هي "متعمدة"، في وصف أخطاء الحكم ضد الزمالك، قائلاً إن اتهام الحكم بالتعمد يتطلب دليلًا يثبت وجود نية مسبقة للإضرار بالفريق أو حرمانه من حقه في احتساب ضربات الجزاء.

ورأى أن النادي كان بإمكانه التعبير عن اعتراضه بالقول إن هناك أخطاء أثرت، من وجهة نظره، على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن ذلك حقه، لكن استخدام كلمة "متعمدة" في بيان رسمي أمر غير موفق على الإطلاق، لأنه يستلزم وجود دليل واضح.

وانتقد تحميل لجنة الحكام مسئولية خسارة الزمالك، قائلًا إن مثل هذه البيانات يجب أن تصدر في موضعها الصحيح، مشددًا على احترامه لكل من يختلف مع وجهة نظره.



وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، نظرا للظلم الذي تعرض له الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، الأحد الماضي، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وذكر الزمالك في بيان رسمي إن الظلم الذي تعرض له في المباراة تسبب في الخسارة بهدفين دون رد، وضياع مجهود اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف في بيان رسمي: "أدت الاستعانة بطاقم تحكيم مجهول وأقل بكثير من قيمة المباراة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الموجهة عمدًا وبصورة فجة ضد الزمالك، مما أثر على سير ونتيجة المباراة"