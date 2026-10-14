مساعد وزير الدفاع اليمني: عملية فجر اليمن مستمرة حتى إنهاء الانقلاب

علق اللواء الركن سمير الصبري، مساعد وزير الدفاع اليمني، على فرص التسوية الدبلوماسية، قائلا إن "الجمهورية اليمنية، وفي القيادة الشرعية، قد حسمنا أمرنا، ونحن الآن نعمل على تنفيذ عملية فجر اليمن، وهي عملية لا بد أن تنتهي بإنهاء سيطرة الحوثيين، ليس على باب المندب أو بعض المدن والمحافظات والقرى في محافظة تعز فحسب، وإنما بإنهاء هذا الانقلاب برمته، وإنهاء هذه الجماعة التي تقتل المدنيين وتسفك الدماء".

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جماعة الحوثي تحاصر أكثر من مليون إنسان داخل مدينة تعز، وتمنع وصول الغذاء والدواء والوقود.

وتابع: "بالنسبة إلينا، فإن هذا هو جوهر الموضوع، لكننا في النهاية، جيش يمني يتبع قيادة سياسية، وهي التي تقرر، وقد قررت القيادة، أن معركة «فجر اليمن» مستمرة حتى النهاية، وفقًا لما أُعلن عن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي".

وواصل: "يزجّ الحوثيون بالأطفال في المعارك، ومن بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة، هؤلاء الأطفال يُدفَع بهم إلى القتال في محافظة تعز، أثناء هجوم هذه القوات على قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية".