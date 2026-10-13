الصحفي السعودي جاسر الجاسر: الحوثي ميليشيا إرهابية تدعمها إيران ويجب القضاء عليها

قال الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر، إن جماعة الحوثي لا بد من القضاء عليها، لأن هذا الأمر لا يخص المملكة أو اليمن فقط، وإنما المنطقة بشكل عام ويشكل تهديدًا للجميع.

وأضاف الجاسر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" اليوم الثلاثاء، المذاع على قناة MBC مصر، أن الحوثيين ميليشيا إرهابية تدعمها إيران، ولا بد من القضاء عليها، مشددًا على أن التعاون السعودي الأمريكي موجود والعلاقات بين البلدين قوية لمواجهة هذه التهديدات.

وكان وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أكد في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، أن كل ما ستطلبه السعودية ستلبيه مصر، بجانب أن القاهرة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للمملكة العربية السعودية بما في ذلك الدعم العسكري.

وشدد وزير الخارجية، على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، فضلًا عن أن مصر تقف بكل قوة بجانب شقيقتها السعودية في مواجهة أي تهديدات تستهدف أراضيها واستقرارها.