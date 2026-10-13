«مهلة 48 ساعة وطلب تسجيلات الـVAR» الزمالك يعلن عن قراراته بعد خسارة القمة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن عدد من القرارات التصعيدية عقب أحداث مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، في ظل اعتراض النادي على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، مطالبًا الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد على الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام خلال 48 ساعة، إلى جانب الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

بناءً على المشاورات المستمرة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن أحداث مباراة القمة الأخيرة والأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، قرر المجلس اتخاذ عدد من القرارات للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره، على النحو التالي:

أولًا: منح الاتحاد المصري لكرة القدم مهلة 48 ساعة للرد النهائي على الشكوى المقدمة من النادي ضد لجنة الحكام الرئيسية بشأن الأخطاء الجسيمة التي تضرر منها الزمالك خلال القمة.

ثانيًا: التنسيق مع اتحاد الكرة لإرسال وفد من النادي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الخاصة بالمباراة، للوقوف على ما دار داخل الغرفة وأسباب عدم تدخل التقنية في الحالات التي أثرت على سير المباراة ونتيجتها.

ثالثًا: الاستشهاد بالتصريح الذي أدلى به عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خلال المداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، علمًا بأن قانون تحكيم كرة القدم واحد في العالم.

رابعًا: التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤول عن ظهور صوت الهتافات المسيئة لنادي الزمالك خلال البث التلفزيوني للمباراة، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير الإعلامية والحفاظ على القيم الرياضية والمجتمعية.

وختامًا..التأكيد على مواصلة الزمالك الدفاع عن حقوق جماهيره حتى لا تتكرر أخطاء الحكام ضده، بعدما عانى النادي الأمرّين من هذه الأخطاء عبر تاريخه الطويل، ودفع ثمن ذلك باهظًا، ولن يكون مقبولًا أن يبقى الحال على ما هو عليه، مهما كانت التداعيات، في ظل حرص الزمالك على إرساء مبدأ العدالة على مستوى منظومة الكرة المصرية بشكل عام.