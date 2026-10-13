الأهلي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه قبل نهائي أفريقيا أمام الزمالك

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كشف النادي الأهلي عن تعرض معاذ عزب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال»، للإصابة بارتجاج خفيف في المخ، خلال مواجهة كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة حاليًا في أنجولا.

وأوضح الأهلي أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة، حيث أثبتت الفحوصات إصابته بارتجاج خفيف في المخ، ليبدأ الجهاز الطبي اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف النادي أن الجهاز الطبي يعمل على استكمال الفحوصات الطبية للاعب، وتحديد برنامج العلاج المناسب وفقًا لحالته.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20، ليحجز مقعده في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، غدًا، في المباراة النهائية للبطولة القارية، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين على اللقب الإفريقي.