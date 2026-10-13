الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في أنجولا، بعد فوز كبير على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 27-24، مساء الثلاثاء، في قبل النهائي.

تأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 15-14، وقلب تأخره في الشوط الثاني، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف، لينتزع بطاقة التأهل للنهائي.

وتأهل الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، غدا الأربعاء.

وفي منافسات الرجال، سيلعب الأهلي في النهائي مع غريمه التقليدي الزمالك بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين على برونزية كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي انتهت بفوز الأهلي.