 الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:20 م

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في أنجولا، بعد فوز كبير على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 27-24، مساء الثلاثاء، في قبل النهائي.

تأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 15-14، وقلب تأخره في الشوط الثاني، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف، لينتزع بطاقة التأهل للنهائي.

وتأهل الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، غدا الأربعاء.

وفي منافسات الرجال، سيلعب الأهلي في النهائي مع غريمه التقليدي الزمالك بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين على برونزية كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي انتهت بفوز الأهلي.


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