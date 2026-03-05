بدء توافد الأعضاء على اللجان للتصويت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ توافد الأعضاء على اللجان للتصويت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين والتي تتضمن قائمتين رئيستين.

وشهدت اللجان إقبالًا كبيرا منذ اللحظات الأولى لفتح باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات كتلتان رئيستان: قائمة (1) وتضم مجدي حمدان رئيساً وسامي بدر الدين نائباً، وقائمة (2) وتضم أكمل قرطام رئيساً وعمرو الشريف نائباً.

كما يخوض انتخابات الهيئة العليا 75 مرشحًا من القيادات الحزبية، من أبرزهم إيهاب الخولي وإسلام قرطام، ومريم فاروق، ومحمد تركي، وكريم عبد العاطي.

وبحسب بيان صادر عن حزب المحافظين، تأتي هذه الانتخابات في إطار حرص الحزب على تعزيز آلياته الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام أعضائه لاختيار قياداته عبر عملية اقتراع مباشرة.