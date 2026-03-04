الناتو يدين استهداف إيران لتركيا بعد اعتراض صاروخ باليستي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت أليسون هارت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أن الحلف "يدين استهداف إيران لتركيا"، بعدما اعترضت دفاعات الحلف صاروخا باليستيا إيرانيا قبل أن يدخل المجال الجوي التركي.

وقالت هارت إن "حلف شمال الأطلسي يقف بحزم إلى جانب جميع الحلفاء، بما في ذلك تركيا، بينما تواصل إيران هجماتها العشوائية في أنحاء المنطقة."

وأضافت: "لا يزال وضعنا المتعلق بالردع والدفاع قويا في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي."

وأعلنت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء أن أنظمة الدفاع اعترضت الصاروخ الباليستي.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان على منصة إكس، إن أنظمة الناتو قامت بـ "تحييد" الصاروخ، الذي جرى تتبعه وهو يمر عبر الأجواء العراقية والسورية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة على الأراضي التركية.