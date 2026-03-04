هجوم صاروخي متزامن من إيران وحزب الله على إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت إسرائيل، للمرة الثانية، الأربعاء، هجوما صاروخيا متزامنا من إيران و"حزب الله" اللبناني.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): "تعرضت إسرائيل للمرة الثانية اليوم لهجوم متزامن بصواريخ من إيران وحزب الله".

وأضافت: "لأول مرة منذ بداية الحرب (في 28 فبراير الماضي) أطلقت إيران وحزب الله نيرانا مشتركة على إسرائيل".

وتسبب الهجوم المتزامن بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، بما فيها مدينة تل أبيب، بحسب الهيئة.

وادعت هيئة البث أنه تم اعتراض الصواريخ ولم تسجل إصابات.

وبشكل متكرر، دوت صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل، بما في ذلك مدينة حيفا، تحسبا لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

والاثنين اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت عدوانا متواصلا على إيران، حليفة "حزب الله"، خلف 867 شهيدا.

وفي ذلك ليوم هاجم "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وشرعت إسرائيل، في اليوم ذاته، بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف 62 شهيدا و357 جريحا، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا.