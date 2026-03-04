لجنة أممية تدين الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران

أدانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، قائلة إنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو استقلالها السياسي.

وأعربت اللجنة، وهي هيئة مستقلة من الخبراء شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، عن قلقها إزاء الضربات الانتقامية الإيرانية في المنطقة.

ويُعتبر ميثاق الأمم المتحدة بمثابة دستور للمجتمع الدولي، حيث يكرس المبادئ المشتركة.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن "الشعب الإيراني بات الآن محاصراً بين حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو أشهر، وبين حكومة لها سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".