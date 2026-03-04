شرطة لندن: اعتقال 3 رجال يشتبه بتجسسهم لصالح الصين

أعلنت شرطة لندن أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال، يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح الصين اليوم الأربعاء.

وألقت الشرطة القبض على الثلاثة بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي في انتهاك لقانون الأمن القومي لعام 2023.

ولم تفصح الشرطة عن أسماء المشتبه بهم، لعدم توجيه أي تهم إليهم. لكنها ذكرت أن أحدهم 39 عاما الذي القي القبض عليه في لندن والآخر 68 عاما، والذي ألقي القبض عليه في بوويز، في ويلز والثالث 43 عاما، وألقي القبض عليه في بونتيكلون في ويلز.

وتعد هذه الحلقة الأحدث في سلسلة اعتقالات بالمملكة المتحدة لأشخاص متهمين بالتجسس، أو التدخل السياسي لصالح الصين.

وكان جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، أصدر تنبيها للنواب في نوفمبر يحذر فيه من أن عملاء صينيين يبذلون جهودا "مستهدفة وواسعة النطاق" لتجنيدهم واستمالتهم باستخدام موقع لينكدإن أو شركات وهمية.

وتنفي بكين بشدة تلك الادعاءات واصفة إياها بأنها محض افتراءات وافتراءات خبيثة.