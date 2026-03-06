الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 212 صاروخا باليستيا و394 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه حتى الآن نتيجة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أجواء دولة الكويت، 212 صاروخا باليستيا إضافة إلى 394 طائرة مسيّرة.



وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن القوات المسلحة تصدت لهذه الأهداف وتم اعتراضها ضمن منطقة العمليات الجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإحاطة، إنه ومنذ بدء العمليات العسكرية المتعلقة بحماية وتأمين أجواء وأراضي دولة الكويت وما قامت به القوات المسلحة من إجراءات يندرج في إطار أداء واجبها الوطني في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.

وأفاد بأن دولة الكويت تعرضت منذ بدء هذه الأحداث إلى سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت أراضي البلاد في انتهاك واضح وصريح لسيادة دولة الكويت وللمواثيق والقوانين الدولية.

وقد شملت هذه الاعتداءات استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية، طالت بعض المرافق المدنية والبنا التحتية والمنشآت الحيوية، إضافة إلى مناطق سكنية.



وصرح العقيد الركن سعود العطوان بوفاة اثنين من منتسبي القوات المسلحة وطفلة وعدد من الإصابات البشرية فضلا عن خسائر مادية في بعض المنشآت.

وفيما يتعلق بالإصابات بين منتسبي القوات المسلحة، قال العقيد العطوان انه سجل منذ بدء العمليات 67 إصابة بين منتسبي الجيش الكويتي.