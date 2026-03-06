الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد

أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.



وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في إتلاف مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكد العطوان أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة وجاهزية عالية، بما يضمن حماية البلاد وصون أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق يوم الخميس قالت وزارة الدفاع الكويتية إن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه حتى الآن نتيجة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أجواء دولة الكويت، 212 صاروخا باليستيا إضافة إلى 394 طائرة مسيّرة.