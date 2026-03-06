علّق وزير خارجية المجر بيتر سيارتو على تهديدات فلاديمير زيلينسكي ضد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مشيرا إلى أن هذه "ثقافة" أوكرانية معروفة.



وأعرب الوزير المجري عن امتعاضه الشديد من أن يتم النظر في انضمام مثل هذه الدولة إلى الاتحاد الأوروبي.



يوم الخميس، بدأ زيلينسكي بتهديد رئيس الوزراء المجري، بأنه سيسلم عنوان إقامة أوربان للمسلحين الأوكرانيين لكي "يتصرفوا" معه (بلطجة) لأن هنغاريا تعرقل قرضا دوريا من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وكتب سيارتو على منصة التواصل فيسبوك: " هذا يتجاوز كل الحدود: هذه هي أوكرانيا، وهذه "الثقافة" الأوكرانية، وهذا الرجل يحظى بالإعجاب في بروكسل، ويريدون إدخال هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد سيارتو أنه "لا يمكن لأحد أن يهدد هنغاريا ورئيس وزرائها" أو يبتز هنغاريا لمجرد أن بودابست لا تريد تمويل الصراع في أوكرانيا ودفع أسعار طاقة أعلى بسبب رغبة نظام كييف في ذلك.