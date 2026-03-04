قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

قالت شركة قطر للطاقة إنها أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان «حالة القوة القاهرة»، وذلك بعد إعلانها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.

وأضافت في تدوينة هبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «تثمن قطر للطاقة علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة».

وأوقفت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة «راس لفان» الصناعية ومدينة «مسيعيد الصناعية» في دولة قطر.

ويُنذر هذا الوضع باحتمال حدوث موجة ارتفاعات حادة في الأسعار، في ظل مخاوف بشأن كفاية الإمدادات حتى نهاية الشتاء، والتحديات المرتبطة بإعادة ملء المخزونات مع حلول الربيع، ما يجعل الأسواق الأوروبية الأكثر تأثرًا مقارنة بالأسواق الآسيوية بسبب هشاشة أوضاع العرض والطلب فيها.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% خلال تعاملات الثلاثاء على خلفية حرب إيران، لتبلغ جملة الارتفاعات نحو 70% في يومين وذلك بعد إعلان وقف قطر صادرات الغاز الطبيعي بسبب هجمات إيران في مضيق هرمز.