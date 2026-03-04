سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت إسرائيل، مساء الأربعاء، لرشقة صاروخية مزدوجة من لبنان وإيران استهدفت عدة مناطق، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وبحسب ما نشرته القناة «12» العبرية، أدت تلك الهجمات الصاروخية إلى دويّ صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

وسمعت أصوات انفجار في منطقتي دان وشارون بمدينة تل أبيب، كما انطلقت صفارات الإنذار في عسقلان والقدس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مدينة حيفا تعرضت لهجوم صاروخي من لبنان، فيما دوت صفارات الإنذار بمناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي.

ولفتت إلى اعتراض صاروخ أطلق من إيران، وسقوط أجزاء منه وسط إسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

من جانبه، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بسقوط شظايا صاروخية في 4 مناطق بتل أبيب، دون تسجيل إصابات.