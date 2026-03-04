إيران تعلن تأجيل مراسم وداع خامنئي لأسباب تنظيمية

أعلن رئيس مجلس تنسيق التنمية الإسلامية في إيران تأجيل مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، موضحًا أن القرار جاء نتيجة كثرة الطلبات الواردة من مختلف أنحاء البلاد، والحاجة إلى استكمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتنظيم الحدث.

وأشار إلى أن التأجيل يهدف إلى ضمان تنظيم المراسم بما يتناسب مع حجم المشاركة المتوقعة، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ولم يحدد المسؤول الإيراني موعدًا جديدًا لمراسم وداع المرشد الذي قُتل يوم السبت الماضي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين البارزين.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفه بقواعد أمريكية في دول المنطقة، وقد أسفرت بعض هذه الهجمات عن قتلى ومصابين وألحقت أضرارًا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب رغم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب الوسيط العماني، وهي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض، إذ سبق أن اندلعت حرب في يونيو الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.