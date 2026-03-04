أعلنت وزارة الداخلية تمديد جميع أنواع سمات (تأشيرات) الدخول للزيارة - التي انتهت أو أوشكت على الانتهاء - خلال فترة الأوضاع التي تمر بها البلاد لمدة شهر واحد، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026.

وأشارت في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إلى أن التمديد يتم بشكل تلقائي عبر النظام الآلي دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شئون الإقامة، مع الإعفاء الكامل من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة خلال هذه الفترة، تقديرًا للظروف الاستثنائية الحالية.

كما أعلنت أن المقيمين الموجودين خارج البلاد ممن تجاوزوا مدة الغياب المقررة ويتعذر عليهم العودة إلى دولة الكويت، سيتم منحهم إذن غياب لمدة 3 أشهر تلقائيًا عبر النظام الآلي، دون الحاجة إلى مراجعة، مع الإعفاء من الرسوم المقررة.

وأكدت الوزارة أن المدد المذكورة قابلة للتمديد وفقًا لتطورات الأوضاع في البلاد، ودعت الجميع لمتابعة القنوات الرسمية لأي مستجدات.