إسرائيل: تدمير أنظمة دفاع جوي ورصد إيرانية في مطار مهرآباد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو دمّر أنظمة دفاع جوي ورصد إيرانية في مطار مهرآباد في طهران، وذلك خلال موجة غارات نُفذت قبل وقت قصير.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم، إن الضربات استهدفت "أنظمة دفاع ورصد يستخدمها النظام الإيراني، وكانت تشكل تهديداً لطائرات سلاح الجو"، مضيفاً أن هذه الأنظمة "جرى تدميرها" ضمن العمليات الجارية في العاصمة الإيرانية، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.