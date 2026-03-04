بلجيكا تفرض كفالة 10 ملايين يورو للإفراج عن سفينة من أسطول الظل الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت بلجيكا كفالة تزيد على 10 ملايين يورو (6ر11 مليون دولار) على ناقلة نفط مصادرة يعتقد أنها جزء من أسطول الظل الروسي.

وعثرت السلطات إجمالي 45 مخالفة، تتعلق بشكل أساسي بوثائق مزيفة حيث كانت تبحر السفينة تحت علم مزيف، حسبما أفادت وكالة أنباء بلجا البلجيكية.

وصعدت القوات البلجيكية والفرنسية على متن سفينة "إيثيرا" يوم الأحد الماضي بينما كانت في طريق العودة إلى روسيا، وهي ترفع علم غينيا.

وكتبت بلجيكا: "بمجرد أن يتم سداد الغرامة البالغة 10 ملايين و 20 ألف يورو وتأكيد تفتيش جديد أن النظام سليم بالسفينة، سيتم السماح لها بالإبحار مجددا".

وحتى ذلك الحين، يتعين على أفراد الطاقم الـ 21 البقاء على متن السفينة.

ويتألف الطاقم من قبطان روسي، وسبعة ضباط من الهند وجورجيا وإندونيسيا، و 13 فردا آخرين من الهند.