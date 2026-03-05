كاتس: إسرائيل قررت قتل خامنئي في نوفمبر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل اتخذت قرارا بقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ‌في نوفمبر، وكانت تخطط لتنفيذ العملية بعد حوالي ستة أشهر.

وقتل خامنئي، في الساعات الأولى من الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت يوم السبت في أول عملية اغتيال لزعيم دولة بضربة جوية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويقترب ⁠الهجوم الجوي المشترك من نهاية أسبوعه الأول بعد أن أسفرت الضربات الأولى عن مقتل قادة بالبلاد وأشعلت حربا إقليمية، مع هجمات إيرانية على إسرائيل والخليج والعراق، وهجمات إسرائيلية على حليف إيران حزب الله في لبنان.

وقال كاتس لقناة 12 الإسرائيلية: "في نوفمبر، اجتمعنا مع رئيس الوزراء في منتدى مغلق للغاية، ووضع رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ‌هدفا ⁠يقضي بالقضاء على خامنئي"، مضيفا أن الموعد المحدد كان منتصف عام 2026.

وقال كاتس إن الخطة تمت مشاركتها في النهاية مع واشنطن وتم تقديمها في يناير بعد ⁠اندلاع الاحتجاجات في إيران، عندما كانت إسرائيل قلقة من أن يطلق حكامها الدينيون هجوما ضد إسرائيل والأصول الأمريكية في الشرق ⁠الأوسط مع تعرضهم لضغوط.

وأعلنت إسرائيل أن هدفها هو القضاء على التهديد الوجودي الذي تراه في برنامج ⁠إيران النووي ومشروع الصواريخ الباليستية، وإحداث تغيير في النظام. ولم يبد حكام إيران حتى الآن أي بادرة على التخلي عن السلطة.



