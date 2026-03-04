موسكو تحذر من مخاطر نووية بعد الغارات الأمريكية الإسرائيلية قرب محطة بوشهر الإيرانية

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من أن محطة بوشهر النووية الإيرانية أصبحت مهددة نتيجة الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أنه يمكن سماع دوي الانفجارات على بعد كيلومترات من محيطها.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر صحفي بموسكو، إن حملة القصف تسببت في عقبات خطيرة أمام جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لرصد الوضع، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعربت زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمًا موضوعيًا للمخاطر النووية التي قد تنجم عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين البارزين.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفه بقواعد أمريكية في دول المنطقة، وقد أسفرت بعض هذه الهجمات عن قتلى ومصابين وألحقت أضرارًا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب رغم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب الوسيط العماني، وهي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض، إذ سبق أن اندلعت حرب في يونيو الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.