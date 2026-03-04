قالت شرطة لندن إنها اعتقلت، اليوم الأربعاء، ثلاثة رجال يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح الصين، وأحدهم زوج نائبة من حزب العمال الحاكم.

وقالت شرطة العاصمة إن الرجال الثلاثة ساعدوا جهاز استخبارات أجنبي في انتهاك قانون الأمن القومي لعام 2023.

ولم تذكر الشرطة أسماء المشتبه بهم لأنها لم توجه إليهم اتهامات. وقالت إن أحدهم (39 عاما) تم اعتقاله في لندن، والآخر (68 عاما) اعتقل في بوويز في ويلز والثالث (43 عاما) اعتقل في بونتيكلون في ويلز أيضا.

ومع تزايد الدعوات لتسمية أحد الرجال الثلاثة في ضوء التكهنات بأنه زوج مشرعة، أصدرت جواني ريد، عضوة البرلمان عن دائرة إيست كيلبرايد وستراثافن الاسكتلندية، بيانا أشارت فيه إلى أن زوجها كان من بين المعتقلين بينما أصرت على أنها هي نفسها ليست متورطة.

ولم تذكر اسم زوجها ديفيد تايلور (39 عاما).

وقالت: "لم أر أي شيء على الإطلاق يجعلني أشك في أن زوجي قد انتهك أي قانون. أنا لست جزءًا من الأنشطة التجارية لزوجي، ولا أخضع أنا ولا أطفالي لهذا التحقيق، ولا ينبغي أن تعاملنا المؤسسات الإعلامية كما لو كنا كذلك".

وتعد هذه الاعتقالات هي الأحدث في عدد من الاعتقالات في المملكة المتحدة لأشخاص متهمين بالتجسس أو التسبب في تدخل سياسي لصالح الصين.

وأصدرت وكالة الاستخبارات الداخلية "ام آي 5" تحذيرا للمشرعين في نوفمبر، حذرت فيه من أن العملاء الصينيين يبذلون جهودا "موجهة وواسعة النطاق" لتجنيدهم باستخدام موقع "لينكد ان" أو شركات وهمية.

ونفت بكين بشدة هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها ملفقة وافتراء خبيث.



