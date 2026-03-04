أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، بأن بعض الهجمات الجوية الإيرانية ربما لا تزال تصيب أهدافها، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن التفوق العسكري للولايات المتحدة يمنحها سيطرة سريعة على المجال الجوي الإيراني.

وقال هيجسيث، للصحفيين في البنتاجون بعد أيام من مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران في حرب اتسعت رقعتها في جميع أنحاء المنطقة، إن الولايات المتحدة لم تدخر "أي جهد أو إمكانية" لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لحماية القوات الأمريكية والحلفاء في الشرق الأوسط.

وأوضح قائلا: "هذا لا يعني قدرتنا على صد جميع الهجمات، إلا أننا حرصنا على تأمين أقصى درجات الدفاع وحماية القوات قبل الانتقال إلى المرحلة الهجومية".

ويأتي هذا الإقرار بأن المزيد من ضربات الطائرات المسيرة أو الصواريخ في المنطقة قد تسبب أضرارا وتلحق الأذى بالقوات، في وقت حذر فيه الرئيس دونالد ترامب وكبار القادة العسكريين من توقع وقوع خسائر أمريكية إضافية في صراع قد يستمر لشهور.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، في المؤتمر الصحفي نفسه: "إن أفراد الخدمة الأمريكية لا يزالون في خطر، ويجب أن نكون مدركين تماماً بأن المخاطر لا تزال مرتفعة".

ورفض كاين، الإجابة على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية نشر قوات برية في إيران، وهو أمر لم يستبعده الرئيس دونالد ترامب.

وقال كاين: "لن أعلق على وجود قوات برية أمريكية على الأرض. أعتقد أن هذا سؤال موجه لصناع القرار السياسي.