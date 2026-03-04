ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات

تسارعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 3 سنوات، وفقا لبيانات معهد إدارة الإمدادات الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفع خلال فبراير إلى 56.1 نقطة، مقابل 53.8 نقطة في يناير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 53.6 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تشير قراء أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.

ساهم تسارع نمو الطلبات الجديدة في ارتفاع المؤشر الرئيسي، حيث قفز مؤشر الطلبات الجديدة إلى 6ر58 نقطة في فبراير مقابل 53.1 نقطة في يناير.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى 59.9 نقطة في فبراير مقابل 57.4 نقطة في يناير، بينما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 8. 51 نقطة، مقابل 50.3 نقطة خلال الفترة نفسها.

وأشار معهد إدارة الإمدادات إلى أن مؤشر تسليمات الموردين انخفض بشكل طفيف إلى 53.9 نقطة في فبراير مقابل 2ر54 نقطة في يناير، حيث إن القراءة الأعلى للمؤشر تشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم، وهو أمر طبيعي مع تحسن الاقتصاد وزيادة طلب المستهلكين.

وأضاف التقرير، أن مؤشر الأسعار انخفض إلى 63 نقطة في فبراير مقابل 66.6 نقطة في يناير، ليسجل أدنى مستوى له منذ سجل 4ر61 نقطة في مارس 2025.

وأظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات، يوم الاثنين الماضي، تراجعا طفيفا في وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وذكر المعهد، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال فبراير الماضي إلى 52.4 نقطة مقابل 52.6 نقطة خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 51.8 نقطة.