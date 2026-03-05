 إيران: أمريكا ستندم أشد الندم على السابقة التي أرستها بعد إغراقها فرقاطة إيرانية - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 9:00 ص القاهرة
إيران: أمريكا ستندم أشد الندم على السابقة التي أرستها بعد إغراقها فرقاطة إيرانية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 8:47 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 8:47 ص

قال وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة "ستندم أشد الندم" على السابقة التي أرستها بعدما أغرقت غواصة أمريكية فرقاطة إيرانية.


