كوبا توجه تهما بالإرهاب لمشتبه بهم على خلفية إطلاق نار دموي من قارب أمريكي

أعلنت كوبا، اليوم الأربعاء، توجيه تهم الإرهاب لستة مشتبه بهم تقول إنهم كانوا على متن قارب سريع يرفع علم ولاية فلوريدا، تردد أنه أطلق النار على جنود في المياه قبالة الساحل الشمالي للجزيرة.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن المشتبه بهم وهم من أصل كوبي ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي، مضيفا أنه سيضمن لهم "محاكمة عادلة" في الوقت الذي يواصل فيه العمل من أجل "الدفاع عن شعبنا ومؤسسات البلاد".

وقالت الحكومة الكوبية، إن 10 كوبيين مدججين بالأسلحة من الولايات المتحدة كانوا على متن القارب وأطلقوا النار أثناء محاولتهم التسلل إلى الجزيرة لارتكاب أعمال إرهابية.

وأضافت أن الجنود الكوبيين ردوا بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أربعة مشتبه بهم.

وكشفت الحكومة، عن مواد تردد أنه تم العثور عليها على القارب، من بينها عشرة أسلحة نارية من عيارات قوية، وأكثر من 12800 طلقة ذخيرة، و11 مسدسا.

وصرح المدعي العام إدوارد روبرت كامبل لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن عقوبة تهم الإرهاب قد تصل إلى السجن لمدة 30 عاما أو حتى عقوبة الإعدام، وإن كانت كوبا قد حافظت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2003.