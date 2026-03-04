ألمانيا: إعادة فتح محطة القطار الرئيسية في بريمن بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة في مدينة بريمن الألمانية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح محطة القطار الرئيسية في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا، وذلك بعد إغلاقها بسبب تهديد بوجود قنبلة، وأكدت متحدثة باسم الشرطة انتهاء العملية الأمنية وعدم وجود أي خطر.

وقالت المتحدثة، إن المبنى بات متاحاً للجمهور مرة أخرى دون قيود.

وكان روبوت متخصص تابع للشرطة الاتحادية قام قبل ذلك بفحص وتصوير جسم غريب على أحد الأرصفة بالأشعة السينية.

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على تحديد المسئول عن هذا التهديد، بعد أن تلقت اتصالاً عبر رقم الطوارئ المركزي يفيد بوجود متفجرات داخل المحطة.

وعقب المكالمة التي وردت في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، تم إخلاء المحطة بالكامل وإخراج جميع المتواجدين فيها، كما توقفت حركة القطارات وفُرض طوق أمني حول المبنى.

وأفادت مراسلة تابعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن مئات المسافرين انتظروا مع أمتعتهم خارج المحطة، مشيرة إلى أن الأجواء كانت هادئة ومستقرة بشكل عام.

وشاركت في العملية قوات وآليات من الشرطة المحلية والاتحادية وفرق الإطفاء، كما شوهد كلب بوليسي واحد على الأقل، بالإضافة إلى سيارة تابعة للسكك الحديدية مخصصة لإدارة الطوارئ.

وفتشت الوحدات الخاصة المبنى بدقة، ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة.

وتسبب التهديد والإغلاق في ارتباك وتأخيرات واسعة في حركة السكك الحديدية، حيث تعذر على القطارات دخول المحطة أو مغادرتها لفترة مؤقتة.

ورغم استئناف الحركة بعد إعادة فتح المحطة، إلا أن الرحلات شهدت تأخيرات ملموسة وصلت في بعض الحالات إلى نحو ساعتين.

وفي سياق متصل، جرى إخلاء محطة القطار الرئيسية في مدينة أوجسبورج جنوب ألمانيا في وقت مبكر من بعد الظهر بسبب تهديد مماثل قبل أن يُعاد فتحها لاحقاً.

وتجري الشرطة، حاليا تحقيقات للتأكد مما إذا كان هناك رابط بين الحادثتين.