كرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، انتقاده للعمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، اليوم الأربعاء، متمسكا بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذرا من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة "لعبة الروليت الروسية" وتودي بحياة ملايين الأشخاص.

وقال سانشيز، في خطاب متلفز: "لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم ويتعارض أيضا مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما".

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد هدد أمس الثلاثاء، بوقف التجارة الأمريكية مع إسبانيا بسبب رفض مدريد السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية مشتركة في البلاد في هجماتها على إيران.

ووصف سانشيز، الذي يُعتبر على نطاق واسع آخر زعيم تقدمي كبير في أوروبا، الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بأنها تدخل عسكري "غير مبرر" و"خطير".

وعبر سانشيز، اليوم الأربعاء، عن قلقه من أن الهجمات على إيران قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان.

وقال سانشيز: "باختصار، يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب".