سريلانكا تسمح لسفينة حربية إيرانية على متنها 208 أشخاص بدخول البلاد

أعلن الرئيس السريلانكي، أنورا كومارا ديساناياكي، أن حكومة بلاده منحت، اليوم الخميس، إذنا لسفينة حربية إيرانية على متنها 208 أشخاص بدخول البلاد لأسباب إنسانية.

وكانت السفينة الإيرانية "آيريس بوشهر" قد طلبت توفير مرافق للرسو في أحد موانئ سريلانكا، بعد يوم من تعرض إحدى السفن الحربية الإيرانية لهجوم من غواصة أمريكية، أسفر عن مقتل 87 شخصا وفقدان آخرين، فيما تم إنقاذ 32 منهم.

وقال الرئيس ديساناياكي في مؤتمر صحفي بث مباشرة: "لقد أخذنا بالاعتبار طلب السفينة الإيرانية لأسباب إنسانية وسمحنا لها بدخول المياه السريلانكية".

وأضاف قائلا وبناء على ذلك تم نقل 208 أشخاص كانوا على متن السفينة، بمن فيهم 84 ضابطا متدربا، إلى سفن تابعة للبحرية السريلانكية وجرى إيصالهم إلى الميناء في العاصمة كولومبو.

لكن لأسباب أمنية، من المقرر أن يتم إرسال السفينة الحربية الإيرانية إلى ميناء في ترينكومالي، على بعد 240 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

وكانت السفينة تبحر في المياه الدولية للمحيط الهندي بالقرب من سريلانكا.

وفي غضون ذلك، يتعافى 32 بحارا أنقذتهم البحرية السريلانكية، أمس الأربعاء، في مستشفى بجنوبي البلاد.

وتواصل البحرية والقوات الجوية السريلانكية عمليات البحث عن أفراد الطاقم المفقودين في المنطقة التي دُمرت فيها سفينة أخرى هي السفينة "آيريس دينا" قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة.

وكانت السفينة الإيرانية قد أرسلت نداء استغاثة، أمس الأربعاء، مما دفع البحرية والقوات الجوية السريلانكية إلى الاستجابة.