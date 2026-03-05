قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة «المطلة» الواقعة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وفي سياق متصل، أوردت قناة «الجزيرة» معلومات عن إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل، لافتة في الوقت ذاته إلى وقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدات عيتا الشعب وبيت ليف والقوزح.

من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الاستعدادات جارية في الوقت الراهن لتنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

ووجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع في لبنان، وتحديدا سكان القرى والبلدات التالية «دورس، بريتال، ومجدلون».

وزعم عبر حسابه بمنصة «إكس» أن أنشطة حزب الله في المنطقة «تجبر الجيش على العمل ضده بقوة»، مشيرا إلى أن الهدف هو استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.

وادعى أن جيش الاحتلال «لا ينوي المساس بالمدنيين»، مطالبا بإخلاء المنطقة فورًا والتوجه غربا عبر طريق «زحلة – بعلبك»، محذرا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله، أو منشآته، أو وسائله القتالية، يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر.



