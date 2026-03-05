إسرائيل تشن ضربات مجددا على مواقع لحزب الله في بيروت

قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس إن إسرائيل شنت مجددا ضربات على مواقع تابعة لحزب الله المدعوم من إيران في بيروت.

وأوضح سلاح الجو الإسرائيلي على منصة إكس أن الأهداف كانت بنى تحتية تستخدمها الجماعة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أنه حدد مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بوصفه قاعدة لحزب الله، وأعلن عن ضربة وشيكة. ودعا متحدث عسكري السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة.

وبدأ حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الاثنين ردا على مقتل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين استأنف الجيش الإسرائيلي شن ضربات مكثفة على أهداف في مناطق عدة بلبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء إنه استهدف عددا كبيرا من مواقع إطلاق الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله، إضافة إلى مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة في جنوب البلاد قرب الحدود مع إسرائيل. ولم يكن بالإمكان التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم في البداية.



