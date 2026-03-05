السعودية: استهداف إيران لتركيا وأذربيجان سلوك سافر

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على أن استهداف إيران لكل من تركيا وأذربيجان سلوك سافر تجاه دول المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الخميس، عن "استنكار المملكة وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان".

وشددت المملكة، "على أن هذه المحاولات الجبانة ضد البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحةً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".

وعبّرت المملكة "عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومةً وشعبًا".

وأكدت "حق البلدين في حماية أمنهما ومجالهما الجوي وسلامة أراضيهما ومواطنيهما"، مُثمنةً "ما تقومان به من جهود لتجنّب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".