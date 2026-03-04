الصين ترسل موفد خاص للقيام بجهود وساطة في المنطقة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الوزير وانج يي، أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بأن بكين سترسل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط للتوسط، وذلك في ظل تصاعد حدة الصراع بالمنطقة واستمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

ونقلت الوزارة عن وانج قوله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، إن الصين تقدر ضبط النفس الذي أبدته الرياض وإصرارها على حل الخلافات بالوسائل السلمية، وفقاً لوكالة رويترز.

كما أكد وانج، في اتصال هاتفي منفصل مع وزير خارجية الإمارات، على ضرورة عدم تجاوز "الخط الأحمر" المتمثل في حماية المدنيين خلال الصراعات وعدم استهداف أهداف مدنية، بما فيها تلك المتعلقة بالطاقة.

ودعا أيضا إلى حماية سلامة خطوط الملاحة البحرية.

جاء التصريح الصيني، بعدما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول "رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا روسيا والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية"، أجاب وزير الحرب بأنه ليس لديه رسالة لهما، مضيفا: "أنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية".