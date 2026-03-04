أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي، اليوم الأربعاء، استقرار معدل البطالة في أيرلندا للشهر الثالث على التوالي خلال فبراير الماضي.

وبلغ معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي 4.6%، وهو نفس المعدل المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة، وفي الشهر نفسه من العام الماضي، كان المعدل 4.4%.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 137.5 ألف شخص في فبراير، مقابل 137.8 ألف عاطل خلال يناير، و129.2 ألف عاطل في فبراير 2025.

وارتفع معدل بطالة الشباب في أيرلندا، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، إلى 12.4%، مقابل 9ر11% خلال يناير.