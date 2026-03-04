الخارجية الأمريكية: اتخذنا إجراء تاريخيا لمساعدة الأمريكيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها اتخذت إجراءً وصفته بالتاريخي لمساعدة الأمريكيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان: «خلال الأيام القليلة الماضية، عاد أكثر من 9 آلاف مواطن أمريكي سالمين من الشرق الأوسط، من بينهم أكثر من 300 من إسرائيل».

وتابعت: «تقوم الوزارة بتسهيل الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن للمواطنين الأمريكيين، وستواصل تأمين سعة إضافية كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك».

وأشارت إلى أنه لا تزال خيارات رحلات الطيران التجارية متاحة في السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، موضحة أنها تساعد بنشاط المواطنين الأمريكيين في حجز هذه التذاكر.

وتابعت: «بالنسبة للمقيمين في الدول التي لا تتوفر فيها رحلات طيران تجارية، فإن الوزارة تُسهّل السفر إلى دول أخرى كلما سمحت الظروف بذلك. ويشمل ذلك زيادة خيارات النقل البري للمواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل».

وكانت الولايات المتحدة قد حثت مواطنيها على مغادرة دول تتأثر بالصراع الراهن في المنطقة أو تجنب السفر إلى تلك الدول في خضم الحرب الراهنة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​