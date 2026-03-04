ماكرون يؤكد لإسبانيا التزام فرنسا بالتضامن الأوروبي معها في الخلاف مع ترامب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الإيرانية.

وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا للـ"التضامن الأوروبي" مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.

وهدد ترامب، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى البيت الأبيض، بوقف التجارة مع إسبانيا بسبب رفض حكومة سانشيز السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية في حربها مع إيران.

وقال ترامب، إنه بسبب موقف إسبانيا، أصدر تعليماته لوزير الخزانة سكوت بيسينت بوقف جميع التعاملات مع مدريد.

وأضاف في وقت لاحق "لا نريد أي علاقة بإسبانيا".

وبررت الحكومة الإسبانية، موقفها بالقول إن الحرب تشكل، من وجهة نظرها، انتهاكا للقانون الدولي.

وواجهت فرنسا، نفسها انتقادات حادة من ترامب.

وفي يناير، وبسبب تردد فرنسا بشأن الانضمام إلى مجلس السلام الذي أسسته الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا.