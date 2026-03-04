بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ​إلى إمكانية توقف روسيا عن ‌توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى.

وأفاد ​مسئولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت ​عليها وكالة رويترز بأن المفوضية الأوروبية ستقدم ⁠اقتراحا قانونيا لحظر واردات النفط ​الروسي على نحو دائم في 15 ​أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.

وقال بوتين، لمراسل التلفزيون ​الروسي بافيل زاروبين: "والآن، تُفتح أسواق ​أخرى. وربما يكون من الأجدى لنا التوقف عن ‌تزويد ⁠السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسيخ وجودنا فيها".

وقال بوتين: "لكن هذا ليس قرارا، بل ​هو في ​هذه ⁠الحالة مجرد تفكير بصوت عال. سأوجه الحكومة بالتأكيد للعمل ​على هذه المسألة بالتعاون مع ​شركاتنا".

وأكد ⁠بوتين مجددا أن روسيا ظلت على الدوام موردا موثوقا للطاقة وستواصل العمل بهذه ⁠الطريقة ​مع شركاء يمكن ​التعويل عليهم مثل سلوفاكيا والمجر.