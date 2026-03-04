بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى.
وأفاد مسئولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز بأن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات النفط الروسي على نحو دائم في 15 أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.
وقال بوتين، لمراسل التلفزيون الروسي بافيل زاروبين: "والآن، تُفتح أسواق أخرى. وربما يكون من الأجدى لنا التوقف عن تزويد السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسيخ وجودنا فيها".
وقال بوتين: "لكن هذا ليس قرارا، بل هو في هذه الحالة مجرد تفكير بصوت عال. سأوجه الحكومة بالتأكيد للعمل على هذه المسألة بالتعاون مع شركاتنا".
وأكد بوتين مجددا أن روسيا ظلت على الدوام موردا موثوقا للطاقة وستواصل العمل بهذه الطريقة مع شركاء يمكن التعويل عليهم مثل سلوفاكيا والمجر.