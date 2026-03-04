 بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 9:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 9:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 9:34 م

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ​إلى إمكانية توقف روسيا عن ‌توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى.

وأفاد ​مسئولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت ​عليها وكالة رويترز بأن المفوضية الأوروبية ستقدم ⁠اقتراحا قانونيا لحظر واردات النفط ​الروسي على نحو دائم في 15 ​أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.

وقال بوتين، لمراسل التلفزيون ​الروسي بافيل زاروبين: "والآن، تُفتح أسواق ​أخرى. وربما يكون من الأجدى لنا التوقف عن ‌تزويد ⁠السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسيخ وجودنا فيها".

وقال بوتين: "لكن هذا ليس قرارا، بل ​هو في ​هذه ⁠الحالة مجرد تفكير بصوت عال. سأوجه الحكومة بالتأكيد للعمل ​على هذه المسألة بالتعاون مع ​شركاتنا".

وأكد ⁠بوتين مجددا أن روسيا ظلت على الدوام موردا موثوقا للطاقة وستواصل العمل بهذه ⁠الطريقة ​مع شركاء يمكن ​التعويل عليهم مثل سلوفاكيا والمجر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك