كالاس تحذر من تداعيات الصراع بالشرق الأوسط على الحرب في أوكرانيا

حذرت الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقالت كالاس، قبيل انطلاق مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من دول الخليج، اليوم الخميس: "هناك تأثير واضح على الحرب في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن القدرات الدفاعية، بما في ذلك الدفاع الجوي، يتم نقلها إلى الشرق الأوسط بينما لا تزال أوكرانيا بحاجة إليها.

وتابعت كالاس: "هناك أيضا مسألة أسعار النفط"، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يعني أن موسكو تجني المزيد من الأموال من صادرات الوقود التي يمكنها استخدامها لتمويل الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

ودعت كالاس، إلى الموافقة على حزمة العقوبات العشرين التي فرضها التكتل، والتي تتضمن فرض حظر على الخدمات البحرية المتعلقة بصادرات النفط الخام الروسي، موضحة أن هذا الحظر قد يضع حدا لعائدات روسيا من النفط لتمويل الحرب.