كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى إيران

أعلنت كوريا الجنوبية، فرض حظر على سفر مواطنيها إلى إيران، إثر تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، الخميس، أن وزارة الخارجية أعلنت في بيان، تحديث تحذير السفر إلى إيران.

وأوضح البيان، أن تحذير السفر من المستوى الثالث الذي يتضمن توصية للمواطنين بمغادرة إيران، تم رفعه إلى مستوى حظر السفر إليها.

كما حذر البيان، المواطنين الكوريين الذين يزورون إيران دون إذن أو يقيمون فيها، بأنهم قد يتعرضون لعقوبات بموجب القوانين ذات الصلة.

ومنذ السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، قتل فيه مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل و"قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، خلف فيها قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.