سلطات كردستان العراق تنفي تسليح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة

نفت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، المزاعم التي تتحدث عن أن حكومة الإقليم جزء من مخطط لتسليح وإرسال الأحزاب الكردية المعارضة إلى داخل الأراضي الإيرانية.

‏وقال بيشوا هوراماني المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، في بيان صحفي، إن "التقارير التي تتحدث عن دور إقليم كردستان والمزاعم التي تدعي بأننا جزء من مخطط لتسليح وإرسال الأحزاب الكردية المعارضة إلى داخل الأراضي الإيرانية هي عارية عن الصحة تماماً ونحن ننفيها جملة وتفصيلاً ونؤكد أنها تُنشر بشكل متعمد ومغرض".

‏وأضاف: "إن حكومة إقليم كردستان والأحزاب السياسية فيه ليسوا جزءاً من أي حملة لتوسيع رقعة الحرب والتوترات في المنطقة".

‏وتابع: "نحن ندعو إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وندين بشدة الهجمات الجبانة التي تستهدف إقليم كردستان"، مطالبا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بـ"التدخل لوقف هذه الاعتداءات وحماية أرضنا وشعبنا ومنطقتنا".