هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الطالبة النابغة جنى إيهاب محمد رمضان، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد محمد سيد طنطاوي الأزهري، لفوزها بالمركز الأول على مستوى العالم في جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم (فئة الفتيات)، بعد منافسة شريفة مع أكثر من (5000) متسابق ومتسابقة من (105) دولة.

وقال إن هذا الإنجاز المشرف يعكس ريادة مصر والأزهر الشريف في خدمة كتاب الله تعالى، ويبرهن على ما تحظى به الفتاة المصرية من تميز وتفوق في ميادين العلم والقرآن، مشيدًا بجهود أسرتها ومعلميها وكل من أسهم في إعدادها وتأهيلها حتى بلغت هذا المقام الرفيع.

كما أن هذا الفوز يُعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ورسالة طمأنينة أن التمسك بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتدبرًا هو سبيل الريادة والرفعة.