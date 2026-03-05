 نيودلهي: السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أمريكا كانت في طريق عودتها بعد مشاركتها في تدريبات ميلان 2026 - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 4:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

نيودلهي: السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أمريكا كانت في طريق عودتها بعد مشاركتها في تدريبات ميلان 2026

جالي (سريلانكا) – أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 3:38 م

أعلنت نيودلهي، أن سفينة حربية إيرانية أغرقتها غواصة أمريكية قرب سريلانكا كانت قد شاركت في تدريبات بحرية استضافتها الهند قبل أن تتجه إلى المياه الدولية في المحيط الهندي في طريق عودتها إلى إيران.

وانتشلت البحرية السريلانكية، أمس الأربعاء، 87 جثة وأنقذت 32 بحارا إيرانيا من السفينة "آيريس دينا" التي غرقت في المياه الدولية قبالة سواحل الدولة الجزيرة، في حادث نادر تقوم فيه غواصة بإغراق سفينة بطوربيد منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهر مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر منصة "إكس" لحظة الهجوم بالطوربيد.

ويبدو أن السفينة الإيرانية قد أصيبت بانفجار تحت الماء أدى إلى تحطمها، مع تصاعد عمود كبير من الماء في الهواء.

وأعلنت البحرية ووزارة الدفاع الهندية، أن السفينة الحربية الإيرانية كانت قد شاركت في الاستعراض البحري الدولي والتدريب البحري متعدد الأطراف "ميلان "2026"، الذي نظمته البحرية الهندية في ميناء فيساخاباتنام خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة إن 74 دولة شاركت في هذه الفعاليات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك