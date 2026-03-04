الكشف عن موقع دفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي

أفادت وكالة وكالة فارس للأنباء، بأن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران، من دون تحديد موعد لمراسم الدفن.

ونقلت وكالة فارس عن مسؤول مطّلع أن اختيار المرشد الجديد قد يتأجل إلى ما بعد مراسم تشييع خامنئي.

وقتل خامنئي، الذي توفي عن 86 عاما بعد قيادته إيران لمدة 36 عاما، في غارات استهدفت مقر إقامته مع بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران السبت.

وينحدر خامنئي من مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد والمقدسة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية، حيث دفن والده أيضا قرب المرقد.

ودخلت إيران مرحلة انتقالية بعد مقتله، إذ انتقلت صلاحيات المرشد الأعلى إلى مجلس انتقالي يضم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي، وفق شبكة سكاي نيوز.

وسيتولى المجلس إدارة مهام المرشد الأعلى إلى حين اختيار خلف له من قبل مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 عضوا، وفق ما ينص عليه الدستور الإيراني.