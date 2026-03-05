إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لـ1460 وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (1460) وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن موعد الامتحان متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.