مقر خاتم الأنبياء بالحرس الثوري: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتلنا 100 منهم

قال مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، إنه استهدف قوات المشاة الأمريكية في الكويت بعشرات المسيرات التدميرية.

وأضاف في بيان، أنه استهدف ١٦٠ من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتل ١٠٠ منهم، بحسب قناة الجزيرة.

وأشار مقر خاتم الأنبياء العسكري إلى استهداف القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيرات.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفّذت الموجة الخامسة عشرة من الهجمات ضد أهداف تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى فتح أبواب الجحيم على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب مسؤول العلاقات العامة علي محمد نائيني، أن الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي سيواصل عملياته العسكرية بكل حزم واستمرارية.

وأضاف أن القوات التابعة للحرس عازمة على الانتقام لدماء "الشهداء"، متوعداً بإلحاق هزائم قاسية بأعداء إيران.