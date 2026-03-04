هيئة بحرية بريطانية: انفجار قوي قرب سفينة شرقي العاصمة العمانية مسقط

أفادت هيئة بحرية بريطانية، بأن هناك بلاغًا عن واقعة على بعد 137 ميلا بحريا شرقي العاصمة العمانية مسقط.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة، بأن ربان السفينة أبلغ عن وقوع انفجار قوي قرب السفينة تلاه تصاعد دخان وسط الماء، وأشار إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أمر بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لحركة التجارة البحرية في الخليج خاصة الطاقة.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «اعتبارًا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا».

وأضاف: «سيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن. وإذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن».

وتابع: «مهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم. إن القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة هي الأعظم على وجه الأرض. وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحقًا».